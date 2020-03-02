Парламентарии в суде Карелии защитили право родителей на компенсацию при оплате детсада региональным маткапиталом

Конституционный суд проверил на соответствие Конституции региональный закон "Об образовании" и постановление местного правительства, сообщили в пресс-службе Заксобрания Карелии.

Конституционный суд Карелии по обращению депутатов Законодательного Собрания Марины Гуменниковой и Ольги Шмаеник проверил на соответствие Конституции региональный закон "Об образовании" и постановление правительства Карелии, регулирующее порядок выплаты родителям компенсации за детский сад.



В ходе судебного заседания первый вице-спикер карельского парламента Ольга Шмаеник пояснила, что ранее в адрес депутатов поступило обращение многодетной мамы из Прионежского района. Три ее ребенка посещают детский сад, расходы оплачиваются за счет регионального материнского каптала. При этом компенсация родительской платы ей не производится. В то же время, родители, которые платят за садик из собственных средств, ее получают. Такая ситуация, по мнению депутатов, ставит родителей в неравное положение. В связи с этим, Ольга Шмаеник и Марина Гуменникова попросили Конституционной Суд республики проверить ст. 15 закона РК "Об образовании" и постановление правительства Карелии от 20 мая 2014 года № 155-П.



Рассмотрев постановление правительства Карелии, Конституционный суд Карелии 3 марта признал его несоответствующим Конституции республики. С учетом решения суда, правительству региона необходимо внести в данный документ изменения. До этого следует исходить из того, что отказывать в выплате компенсации недопустимо.





Статья 15 Закона РК "Об образовании" судом признана непротиворечащей Конституции.



"Мы рады, что Конституционный суд услышал депутатов и вынес положительное решение. Достигнута главная цель – теперь все семьи с детьми в Карелии смогут воспользоваться правом на компенсацию при оплате детского сада средствами регионального материнского капитала. Ранее компенсации были только в тех районах, где муниципальная власть шла людям на встречу и отрегулировала этот вопрос", –прокомментировала решение суда Марина Гуменникова.



Ранее обращавшаяся к депутатам многодетная мама Виктория Судьина, которая оплачивает детский сад средствами регионального семейного капитала и не получает компенсации, положительно восприняла решение суда.



"Я очень рада этому, потому что у меня ребенок ходит в детский сад. Раньше много куда писала и обращалась. Большое спасибо депутатам за поддержку", – сказала жительница Карелии.



Первый вице-спикер карельского парламента Ольга Шмаеник добавила, задача депутатов – создать рабочую нормативно-правовую базу, которая реально помогает семьям.



"Поэтому мы не только постоянно совершенствуем закон о республиканском материнском капитале, но и стоим на его страже, чтобы не возникало ситуаций неравенства в правах", –пояснила парламентарий.