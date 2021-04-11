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Парламентарий Виталий Красулин раскрыл секрет, как сделать Петрозаводск чистым

Новости. Политика
14:00, 12 Апреля 2021
фото: © Администрация Петрозаводска
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Как отметил председатель республиканского комитета по бюджету и налогам Виталий Красулин, на его взгляд, город не должен убирать один подрядчик.

Сегодня наряду с реализаций множества программ в Петрозаводске воплощается в жизнь федеральный проект "Комфортная городская среда", в рамках которого проводится благоустройство территорий, уборка дорог, озеленение…

По мнению Виталия Красулина, чтобы Петрозаводск был привлекательным для туристов и комфортным для горожан в нем всегда должны быть чистые улицы и убранные дороги. И этого не сложно достичь, если поменять концепцию при подписании контрактов на уборку города.

Как отметил председатель республиканского комитета по бюджету и налогам Виталий Красулин, на его взгляд, город не должен убирать один подрядчик.

«Не нужно уходить в сторону укрупнения. С точки зрения налогообложения, мы теряем до 20% прибыли. Как только подписывается контракт свыше 150 млн рублей, то предприятие платит НДС – это 20% в федеральную казну, налог в городе не остается», – объяснил депутат.

Он считает, что несколько опытных предпринимателей на упрощенной системе налогообложения могли бы спокойно осуществлять уборку улиц и обслуживание дорог.

«Надо поделить город на территории и отдать на обслуживание разным предприятиям. Так будет безопасно во всех планах: если один не справится, то другой поможет. А сегодня сложилась такая ситуация, что при расторжении контракта с подрядчиком – весь город может остаться неубранным», – отметил Красулин.

Также, по мнению народного избранника, коренного петрозаводчанина, не всегда для уюта и комфорта в доме должно быть богатое убранство, главное все же чистота. А чтобы она была, необходимо минимизировать использование реагентов в зимний период.

«Сегодня все федеральные нормативы, и это подтверждает Минтранс, позволяют обходиться без песка и других смесей при уборке дорог в зимний период, – сказал Виталий Красулин. – Просто центральные улицы надо чистить до асфальта, а районы содержать в накате, как в Костомукше и Мурманске».

Применение пескосоляной смеси в качестве противогололедного реагента, по словам Красулина, неблагоприятно сказывается на экологической обстановке в городе.

«Песок, который не успели убрать, попадает в канализацию, засоряет ее, через ливневку уходит в Онежское озеро, нарушая экологию. Летом он клубами пыли поднимается в воздух, создавая песчаные бури, из-за которых невозможно дышать, уничтожаются газоны, зеленые насаждения!» – заявил Виталий Красулин, который уже больше 50 лет живет в Петрозаводске, любит свой город и болеет за него.

Что, по мнению Виталия Красулина, нужно сделать в Петрозаводске, чтобы все микрорайоны города стали ликвидными и в каждом из них было престижно жить, читайте здесь.

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Комментарии

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ромео
2021-04-12 14:04:42
какой умный! Просто .....! Надо в мэры
David .
2021-04-12 14:01:37
Он так построен, что его в принципе убрать не возможно.
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