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Партия «Яблоко» выступает за сохранение и развитие троллейбусов в Петрозаводске

Новости. Общество
12:32, 08 Сентября 2021
фото: © Эмилия Слабунова

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В конце августа карельское правительство утвердило план по отмене налоговых расходов.

Это решение, в частности, предусматривает ликвидацию налоговых льгот для наземного электрического транспорта, то есть для Троллейбусного управления Петрозаводска.

Лидер списка «Яблока» Эмилия Слабунова прокомментировала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» намерение карельского правительства ликвидировать налоговые льготы для Троллейбусного управления Петрозаводска. «По городу ездят опасные для жизни машины с почти 100% износом …от которых на ходу отлетают колёса. Отношение правительства к троллейбусному транспорту в Петрозаводске просто возмущает! У правительства явно просматривается стремление довести дело до уничтожения Троллейбусного управления в городе».

Депутаты фракции «Яблока» в 2019–2020 годах трижды вносили поправки о выделении 125-130 миллионов рублей на приобретение троллейбусов. Все эти поправки отвергло единороссовское большинство в Законодательном Собрании.

Напомним, что в 2013 году, после снятия Эмилии Слабуновой с выборов мэра Петрозаводска, Слабунова призвала поддержать молодого руководителя Галину Ширшину. Ширшина обязалась исполнить «яблочную» программу и после победы на выборах снизила стоимость проезда в троллейбусе до 10 рублей. Количество пассажиров в троллейбусах значительно увеличилось. Выросла выручка, и тогда Троллейбусное управление удалось вывести из состояния банкротства.

Заказчик и изготовитель: Избирательное объединение Региональное отделение Политической Партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в Республике Карелия, юр.адрес: 185033, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Ключевая, д.8, офис 15, ИНН 1001045327. Изготовлено без использования средств избирательного фонда. Размещение оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения Региональное отделение Политической Партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в Республике Карелия; Дата изготовления: 07.09.2021; Дата публикации: 08.09.2021. Тираж: 1 экземпляр.

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