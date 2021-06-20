Партия-лидер утвердила списки кандидатов на выборы в Госдуму

Лидеры «Единой России» – это волонтеры, медики и гражданские активисты, а также политики, обладающие авторитетом, государственным и жизненным опытом

В минувшие выходные в Москве был дан старт избирательной кампании «Единой России» в масштабах всей страны. Глава государства Владимир Путин посетил предвыборный съезд партии. Это свидетельствует о том, что основатель «Единой России» поддерживает партию и следит за ее достижениями.

«Единая Россия» первой из политических партий провела съезд после того, как официально были объявлены выборы в Госдуму. На нем Владимир Путин предложил кандидатуры для включения в первую пятерку федерального списка «Единой России» на выборах в Госдуму. Эти люди станут локомотивом, который поведет состав партии на выборах. В пятерку вошли министр обороны России Сергей Шойгу, глава МИД России Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Елена Шмелева.

«На мой взгляд, этот список, особенно первая пятерка, должен выглядеть таким образом, чтобы там были и люди, которые давно в политике — у нас принято называть их политическими тяжеловесами, и люди относительно новые», — сказал Владимир Путин.

На съезде также объявлен список кандидатов, которые будут бороться за место в Госдуме в регионах России в одномандатных округах. В него вошли волонтеры, медики и гражданские активисты, а также политики, обладающие авторитетом, государственным и жизненным опытом. Так в Карелии в одномандатном округе партию будет представлять Валентина Пивненко, которая избиралась депутат Госдумы III, IV, V, VI и VII созывов. Она участвовала в разработке более ста законопроектов. Благодаря ее работе в Госдуме увеличена базовая часть трудовой пенсии по старости и инвалидности для северян; сохранены северные коэффициенты в расчете заработной платы для жителей Карелии.

Еще один представитель из Карелии — Анна Лопаткина — вошла в список территориальной группы «Единой России» (Мурманская область и Республика Карелия) под номером 3.

Список партии — это отражение реального доверия людей к кандидатам. Все они прошли через предварительное голосование «Единой России» и без реальной поддержки избирателей не попали бы в партийные списки.

На съезде отмечалось, что у «Единой России» большой опыт взаимодействия с избирателями. Партия прислушивается к мнению граждан при разработке масштабных законопроектов, — например, поправок в трудовое законодательство. Впервые в практике программной работы именно мнение людей, а не только экспертов ляжет в основу предвыборной программы партии. Это будет действительно народная программа.

Напомним, выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва пройдут в течение трех дней с 17 по 19 сентября с завершением в единый день голосования 19 сентября 2021 года.