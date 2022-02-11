Партия «Новые люди»: спойлер «Единой России» или реальная альтернатива на оппозиционном поле?

Задали острые вопросы депутату Госдумы от партии "Новые люди" Георгию Арапову, который побывал в Карелии.

В Карелии побывал депутат Госдумы от партии «Новые люди» Георгий Арапов. И хотя его поездка была посвящена поддержке экологических проектов, мы не могли не задать депутату вопросы на острые политические темы.

- Георгий, по итогам выборов партия «Новые люди» неожиданно для многих ворвалась в Государственную Думу и региональные парламенты. Так, у нас в Карелии в Законодательном собрании теперь есть депутат от «Новых людей». При этом, многие считают, что ваша партия – это спойлер «Единой России», который создавался при участии администрации президента. Как доказательство: депутаты Госдумы от «Новых людей» практически по всем острым вопросам голосует так же, как «Единая Россия», или, как разрешит «Единая Россия». Вы можете как-то опровергнуть это?

- С критикой законопроектов, и не только «Единой России», мы выступаем постоянно. Потому что парламент – всё-таки место для дискуссий. К примеру, наша фракция не поддерживала проект государственных внебюджетных фондов – ОМС, Соцстраха и Пенсионного фонда, потому что они не учитывали реальную инфляцию и опирались на слишком оптимистичные прогнозы развития экономики. В итоге, как вы знаете, президент поручил скорректировать эти бюджеты с учётом реальной инфляции.

Мы много и подробно критиковали законопроект Клишаса-Крашенинникова о публичной власти, потому что в исходном виде он слишком ограничивал самостоятельность регионов. Предложили множество поправок, и девять из них учли в итоговом документе.

В марте пройдёт чтение нашего законопроекта по смягчению закона об иноагентах. По-вашему, насколько это бьётся с повесткой «Единой России»?

Моя коллега Ксения Горячева предлагала отказаться от института депутатской неприкосновенности. Думаете, им такое нравится?

Есть люди, которые во всём видят руку администрации президента. Не обижайтесь, но чаще всего такие эксперты никогда не занимались политикой и имеют о ней только примерное представление. Вы говорите, что в Госдуму мы ворвались неожиданно. Но это была огромная работа, которая началась с самого основания партии в 2020 году. Мы провели масштабнейшую кампанию в регионах, и во многих были самыми заметными. На некоторые дебаты не приходила ни одна партия кроме нашей, и наши кандидаты получали всё эфирное время. Первые лица партии активно ездили по России, встречались с людьми. Это и дало результат.

Подробнее читайте здесь.