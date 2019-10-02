Парусный катамаран перевернулся в Карелии, на борту было 5 человек

Сотрудники ГИМС доставили людей на берег, пострадавших нет, сообщили в МЧС Карелии.

Инцидент произошел 1 октября в 16.40 в Лахденпохском районе в акватории Ладожского озера.



Парусный катамаран следовал из Лахденпохьи в Приозерск и перевернулся. На ботру находились 5 человек, детей среди них не было. У всех были спасательные жилеты.



Два сотрудника ГИМС на катере "Кальмар" прибыли на место происшествия в 19.25 (расстояние от берега 35-40 км), в 20.15 люди были даставлены на берег.



Причина опрокидывания катамарана – высокая волна.



Погибших и пострадавших нет.