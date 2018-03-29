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Новости. Культура
11:11, 29 Марта 2018

Пасхальное яйцо в технике декупаж - музей "Кижи" приглашает на программу выходного дня

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В воскресенье, 1 апреля, – бесплатный вход во все выставочные залы музея "Кижи" в Петрозаводске.

Выставочный зал на ул. Федосовой, 19 работает с 10.00 до 18.00, без перерыва. В программе выходного дня - мастер-классы по созданию пасхальных сувениров, в 12.00 и в 15.00.

1 апреля все желающие могут бесплатно посетить выставку "Кижская азбука, или Остров Кижи от А до Я". Интерактивная выставка-игра понравится и детям, и взрослым! Здесь вы узнаете много интересного о славных плотниках-мастерах, возводивших сказочные храмы на кижской земле, о домах-великанах, о лодках-кижанках. Выставка расскажет о музее на острове, о том какие музейные профессии существуют, и почему сотрудники музея-заповедника "Кижи" так любят свою работу.

За неделю до главного православного праздника  музей "Кижи" приглашает на мастер-класс "Дорого яичко к Христову дню". Кижские мастерицы научат делать сувенир - пасхальное яйцо в технике декупаж. Такой милый подарок на Пасху понравится всем вашим близким!

В программе 1 апреля:

12.00 — мастер-класс "Дорого яичко к Христову дню", дерево, техника декупаж

15.00 — мастер-класс "Дорого яичко к Христову дню", дерево, техника декупаж

Стоимость мастер-класса — 150 руб. с человека.

Запись по телефону: (814–2) 79-98-75.

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