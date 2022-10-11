Пассажира, ударившего в челюсть женщину-кондуктора в троллейбусе Петрозаводска, не могут найти

Полиция продолжает поиски мужчины, который 23 октября в троллейбусе Петрозаводска ударил кондуктора, не желая оплачивать проезд, и сбежал.

Как сообщили в МВД Карелии «Столице на Онего», местонахождение мужчины, ударившего женщину-кондуктора в троллейбусе №1 и сбежавшего места происшествия, устанавливается.

Напомним, Троллейбусное управление сообщило, что 23 октября на остановке Пархоменко в 13.26 в троллейбус, следовавший по маршруту № 1, зашел молодой человек лет 30, который был одет в черную куртку и шапку. Кондуктор попросила его оплатить проезд, но карта пассажира оказалась в стоп-листе. На просьбу оплатить наличными он начал ругаться матом. На автовокзале кондуктор попросила мужчину выйти и снять деньги на проезд, в ответ он ударил ее в челюсть и вышел. Кондуктор чуть не упала от боли, пассажиры помогли сесть на сидение. Водителем тоже была женщина. Пострадавшей вызвали скорую помощь. О произошедшем сообщили в полицию.

В МВД Карелии по данному факту начали проверку, подозреваемый устанавливается.