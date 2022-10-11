В троллейбусе Петрозаводска пассажир ударил женщину-кондуктора в челюсть

Троллейбусное управление просит помочь найти мужчину, который, не желая оплачивать проезд, ударил женщину-кондуктора.

В паблике ПМУП «Городской транспорт» сообщается, что сегодня, 23 октября, на остановке Пархоменко в 13.26 в троллейбус бортовой номер 374, следовавший по маршруту № 1, зашел молодой человек лет 30, одет в черную куртку и шапку. Кондуктор попросила оплатить, но его карта оказалась в стоп-листе. На просьбу оплатить наличными он начал ругаться матом.

В троллейбусе ехали дети, мужчина с коляской. На автовокзале кондуктор попросила выйти и снять деньги на проезд, в ответ он ударил ее в челюсть и вышел. Кондуктор чуть не упала от боли, пассажиры помогли сесть на сидение. Водительем тоже была женщина. Была вызвана скорая помощь. Подано заявление в полицию.

«Огромная просьба ко всем, кто был свидетелем и может дать какую-то информацию по этому поводу позвонить по телефонам: 59-31-75 или 59-31-84 круглосуточно. Граждане, не теряйте человеческий облик из-за 30 рублей! Задумайтесь над этим особенно сейчас!» — обратились авторы поста в паблике троллейбусного управления.