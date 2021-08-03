Пассажирам автобуса, попавшегося в аварию в Петрозаводске, потребовалась помощь медиков

Стали известны подробности ДТП с маршрутным автобусом у Дома мод на улице Суоярвской.

Напомним, сегодня, 4 августа, у Дома мод столкнулись автобус и легковой автомобиль. В месте ДТП был затруднен проезд.

По информации Госавтоинспекции Петрозаводска, авария произошла в 10:35 на улице Суоярвской в районе дома 8. Столкнулись пассажирский автобус, двигавшийся по маршруту № 5 с пассажирами, и легковым автомобилем Skoda.

По предварительным данным, двум пассажирам автобуса оказана медицинская помощь, о характере травм сведения уточняются.

Автоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП.