Пассажирам «Лады» потребовалась помощь медиков после ДТП с «Жигулями» в Петрозаводске (ВИДЕО)

Дорожная авария с участием двух отечественных легковушек произошла на Перевалке в столице Карелии.

В пятницу, 25 ноября, в 14.48 на пересечении улиц Ватутина и Мичуринской столкнулись «Lada Vesta» и «Жигули».



После удара «классику» вынесло на пустой тротуар. По предварительной информации Госавтоинспекции Петрозаводска, сейчас на месте ДТП работает скорая помощь, медики осматривают пассажиров «Лады».



Видео опубликовано в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии»