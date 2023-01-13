Пассажирка попала в больницу после ДТП на севере Карелии

Утром 14 января автомобилист отправил свой внедорожник в кювет трассы на Костомукшу, рассказали в Госавтоинспекции Карелии.

В субботу, 14 января, в 08.26 на 92 километре кочкомской трассы произошло ДТП.



По предварительным данным ГИБДД Карелии, 49-летний водитель автомобиля Nissan X-Trail вылетел в кювет и опрокинулся.



Травмирована 47-летняя пассажирка внедорожника, женщине назначили лечение.