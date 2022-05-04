Пассажирку троллейбуса в Петрозаводске отругали за грубое замечание в адрес водителя (ВИДЕО)

Сделанное пассажиркой троллейбуса замечание водителю за разговор по телефону вызвало бурную дискуссию в соцсети - нашлись те, кому не понравилось фамильярное обращение.

Споры вызвала видеозапись, размещенная одной из подписчиц группы «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте.

На записи видно, как женщина-водитель за рулем троллейбуса разговаривает по телефону. Пассажирка стучит по стеклу кабины и спрашивает: «По телефону долго болтать будешь?»

«В четверг, 12 мая, троллейбус маршрута № 5, номер 405 — водитель всю дорогу разговаривает по телефону, на замечания не реагирует», — говорится в подписи к видео.

Некоторым комментаторам показалось, что водитель разговаривала по телефону в то время, когда троллейбус стоял у светофора, но больше всего споров вызвало обращение на «ты» со стороны автора видео.

«К сожалению, люди не умеют делать замечания, все, как быдло, себя ведут, поэтому надо начинать с себя, мы сами все такие же. На работе все позволяют себе делать свои личные дела, а как видят других, начинают из себя святых строить. И к постороннему человеку на „ты“, это как-то вообще по-хамски, потом удивляемся, что дети хамят везде», — написала одна из подписчиц.