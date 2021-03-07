Пассажиров могут заставить платить за регистрацию в аэропортах

Компания "Аэрофлот" предложила сделать платной регистрацию пассажиров всех авиакомпаний на рейсы в аэропортах.
Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на два источника в крупных авиакомпаниях. Предложение направлено в Минтранс.
По данным издания, компания предложила исключить из федеральных авиационных правил (ФАП) обязанность авиакомпаний включать в цену билета плату за регистрацию в аэропорту. Собеседник издания рассказал, что Росавиация рассмотрела идею "Аэрофлота" и указала на социально-негативные риски.
Что об этом думают власти, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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