Пассажиров могут заставить платить за регистрацию в аэропортах

По данным издания, компания предложила исключить из федеральных авиационных правил (ФАП) обязанность авиакомпаний включать в цену билета плату за регистрацию в аэропорту. Собеседник издания рассказал, что Росавиация рассмотрела идею "Аэрофлота" и указала на социально-негативные риски.

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