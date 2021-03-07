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Пассажиров могут заставить платить за регистрацию в аэропортах

Новости. Общество
13:13, 08 Марта 2021
фото: Минтранс Республики Карелия / ВК
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Компания "Аэрофлот" предложила сделать платной регистрацию пассажиров всех авиакомпаний на рейсы в аэропортах.

Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на два источника в крупных авиакомпаниях. Предложение направлено в Минтранс. 

По данным издания, компания предложила исключить из федеральных авиационных правил (ФАП) обязанность авиакомпаний включать в цену билета плату за регистрацию в аэропорту. Собеседник издания рассказал, что Росавиация рассмотрела идею "Аэрофлота" и указала на социально-негативные риски. 

Что об этом думают власти, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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