Пассажиров поездов, задержанных из-за схода грузовых вагонов в Кондопожском районе Карелии, автобусами отвезут в Петрозаводск

Об этом сообщила карельская транспортная прокуратура, организовавшая проверку прав пассажиров в связи с задержкой поездов, возникшей из-за схода грузовых вагонов в Кондопожском районе республики.

Карельская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров в связи с задержкой поездов из-за схода 12 мая 2021 года в 13:28 на станции Заделье 19 порожних вагонов грузового поезда.

Как сообщили в карельской транспортной прокуратуре, ОАО «РЖД» направлены автобусы для перевозки пассажиров в Петрозаводск, при необходимости им предоставят напитки, питание и выделят дополнительный поезд.

Транспортная прокуратура даст оценку действиям должностных лиц железной дороги и примет меры реагирования.

На месте работает и.о. карельского транспортного прокурора Николай Вихров.

Как ранее сообщили в МЧС Карелии, сегодня, 12 мая, в 14.15 от диспетчера Петрозаводского отделения ОЖД в центр управления кризисными ситуациями МЧС Карелии поступило сообщение о сходе 19 порожних вагонов на станции Заделия Янишпольского поселения.

«Железная дорога на данном участке станции однопутная. Есть задержка движения 15-го пассажирского поезда „Мурманск — Москва“. Данный поезд находится на станции Кондопога», — сообщили в МЧС.

