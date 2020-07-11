Пассажиров с масками на подбородке продолжают ловить в общественном транспорте Петрозаводска

Сотрудники администрации Петрозаводска провели очередной рейд в общественном транспорте и проверили соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

В ходе очередного рейда сотрудники администрации Петрозаводска обследовали автобусы и троллейбусы, проходящие через остановку "Площадь Кирова", сообщили в мэрии. Особое внимание в ходе инспектирования уделялось вопросам правильного использования пассажирами средств индивидуальной защиты. Некоторые горожане по-прежнему носят маски, не полностью закрывая органы дыхания, что является нарушением действующих требований.

В мэрии напомнили, что в соответствии с распоряжением главы республики от 12.03.2020 № 127-р при нахождении в общественном транспорте пассажиры обязаны использовать средства индивидуальной защиты. Маска, при этом, должна закрывать нос, рот и подбородок.

По итогам проверки 42 автобусов и троллейбусов, специалисты администрации не выявили грубых нарушений. Некоторым пассажирам были сделаны замечания по неправильному ношению масок.

Рейды по проверке общественного транспорта будут продолжены.

Напомним, сообщить о ненадлежащем состоянии салонов транспортных средств, о нарушениях расписания или действующих ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, можно круглосуточно по номеру телефона 051.