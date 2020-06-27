Пассажиров с температурой на Кижи не повезут

С сегодняшнего дня на остров Кижи начали ходить "Кометы".

Стартовала продажа билетов на «Кометы», следующие на остров Кижи, сообщает "365news.Biz".

Стоимость билетов для взрослых в этом году составит 2950 рублей, для детей до 16 лет — 1800 рублей в обе стороны.

Пассажиров комет просят использовать антисептик и маску при входе на борт. Также сообщается, что перед началом рейса путешественникам будут измерять температуру. В случае повышенной температуры или отсутствия средств защиты перевозчик может отказать пассажиру в поездке с возвращением денег за билет.