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Пассажиров с температурой на Кижи не повезут

Новости. Общество
13:57, 28 Июня 2020
фото: Столица на Онего
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С сегодняшнего дня на остров Кижи начали ходить "Кометы".

Стартовала продажа билетов на «Кометы», следующие на остров Кижи, сообщает "365news.Biz".

Стоимость билетов для взрослых в этом году составит 2950 рублей, для детей до 16 лет — 1800 рублей в обе стороны.

Пассажиров комет просят использовать антисептик и маску при входе на борт. Также сообщается, что перед началом рейса путешественникам будут измерять температуру. В случае повышенной температуры или отсутствия средств защиты перевозчик может отказать пассажиру в поездке с возвращением денег за билет.

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