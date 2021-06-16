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Пассажиров ж/д вокзала в Петрозаводске проверяют, носят ли они маски

Новости. Общество
07:15, 17 Июня 2021
фото: Служба корпоративных коммуникаций ОЖД

Администрация Октябрьской железной дороги предупредила пассажиров, что на вокзале в Петрозаводске проводятся проверки соблюдения масочного режима.

Об этом сообщили в службе корпоративных коммуникаций ОЖД.

«Для предотвращения нарушений мер безопасности проводятся регулярные рейды по проверке соблюдения масочного режима как в помещениях вокзала, так и на платформах», — говорится в сообщении.

Кроме того, на вокзале проводится ежедневная уборка и дезинфекция помещений для пассажиров, в том числе многократное протирание контактных поверхностей, проветривание. Установлены бесконтактные диспенсеры с антисептиками, нанесена специальная разметка и навигация для соблюдения пассажирами социальной дистанции.

Регулярно проводится комплексная дезинфекционная обработка всех помещений основного здания вокзала, билетно-багажного центра, территории вокзала со стороны города, северной лестницы, пассажирского моста.

 

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