Пассажирские перевозки в Карелии в I полугодии сократились на 25%

Пассажирские и грузовые перевозки автомобильным транспортом в Карелии сократились в первом полугодии 2018 года после резкого роста, наблюдавшегося в прошлом году.

Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за январь-июнь 2018 года.

Пассажирооборот в первом полугодии 2018 года упал почти на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2017 года в январе-июне, напротив, был зафиксирован рост на 25%.

Как складывается ситуация с грузовыми перевозками, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".