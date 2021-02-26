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Пассажирский автобус "Петрозаводск-Петербург" попал в ДТП, есть погибший (ФОТО)

Новости. Происшествия
11:38, 27 Февраля 2021
фото: 47news
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Авария произошла накануне вечером на федеральной трассе "Кола" в Ленобласти - автобус рейсом "Петрозаводск - Санкт-Петербург" столкнулся с двумя автомобилями.

Как рассказали 47news в пресс-службе ФКУ "Упрдор "Северо-Запад", по предварительным данным, у поселка Назия рейсовый автобус столкнулся с "Дэу Нексия" и "Шевроле Круз". Перед ударом "Дэу"  выехала на встречную полосу и врезалась в автобус.

Из салона "Дэу" тело погибшего достали сотрудники 129 пожарно-спасательной части – задействованы были четыре человека и одна единица техника. 27-летнего мужчину из "Дэу" с травмами доставили в больницу. Данные о личностях уточняются.

Пассажиры автобуса в результате ДТП не пострадали. В пункт назначения их доставили другим рейсом.

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