Пассажирский автобус "Петрозаводск-Петербург" попал в ДТП, есть погибший (ФОТО)

Авария произошла накануне вечером на федеральной трассе "Кола" в Ленобласти - автобус рейсом "Петрозаводск - Санкт-Петербург" столкнулся с двумя автомобилями.

Как рассказали 47news в пресс-службе ФКУ "Упрдор "Северо-Запад", по предварительным данным, у поселка Назия рейсовый автобус столкнулся с "Дэу Нексия" и "Шевроле Круз". Перед ударом "Дэу" выехала на встречную полосу и врезалась в автобус.

Из салона "Дэу" тело погибшего достали сотрудники 129 пожарно-спасательной части – задействованы были четыре человека и одна единица техника. 27-летнего мужчину из "Дэу" с травмами доставили в больницу. Данные о личностях уточняются.

Пассажиры автобуса в результате ДТП не пострадали. В пункт назначения их доставили другим рейсом.