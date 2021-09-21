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Пассажирский автобус «Великий Новгород — Петрозаводск» устроил ДТП с бензовозом на трассе «Кола»

Новости. Происшествия
11:00, 27 Сентября 2021
фото: © 47news.ru

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Два микроавтобуса, легковушка и грузовик с цистерной топлива стали участниками аварии на федеральной трассе в Волховском районе Ленобласти.

Как сообщает 47news, по предварительным данным, в минувшее воскресенье, 26 сентября, около 15.30 на трассе «Кола» около деревни Селиваново произошло групповое Д. П. Микроавтобус Mercedes с 17 пассажирами двигался по маршруту «Великий Новгород — Петрозаводск» и по касательной столкнулся с Renault Sandero. При уходе от столкновения в кювет съехал микроавтобус Citroen без пассажиров и бензовоз Iveco с петербургскими номерами. Грузовик перевозил 25 тонн дизельного топлива. 

По данным дорожной полиции, серьезно пострадавших в аварии нет. Но часть топлива вытекла из цистерны. Как рассказали 47news в ГУ МЧС Ленобласти, на место выезжали дежурные смены ПСО города Новая Ладога и 148 пожарной части. Во избежание возгорания спасатели сделали подушку из пены. 

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