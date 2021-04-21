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Пассажиру самолета выставили счет в 770 миллионов долларов из-за одного действия

Новости. Общество
19:10, 21 Апреля 2021
фото: pixabay.com / StockSnap
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Мужчина получил счет в 770 миллионов долларов после полета на самолете.

Пассажиру самолета авиакомпании Qantas выставили счет в 770 миллионов долларов из-за одного действия. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на издание Fox News.

Австралийский комик Дэйв ОʼНил (Dave OʼNeil) приобрел билет на рейс из Мельбурна в Перт и воспользовался услугой расширенного места перед посадочным креслом, не входящей в базовый тариф. Однако позже мужчина получил счет в 770 миллионов долларов и написал об этом в своем Twitter.

«Привет, Qantas! Все, что я хотел, — это дополнительное пространство для ног на рейсе в Перт, очень рад заплатить за это, но это оказалось немного дороже, чем я ожидал», — поделился мужчина в социальной сети и прикрепил скриншот своего билета.

Оказалось, что высокая цена была вызвана ошибкой в системе бронирования авиаперевозчика. Тем не менее публикация австралийца собрала несколько сотен комментариев от подписчиков. Некоторые задавались вопросом, не приобрел ли ОʼНил случайно весь самолет, а другие шутили о том, что пассажир случайно купил целую авиакомпанию.

«Представьте себе, сколько баллов для часто летающих пассажиров вы только что набрали», — иронично ответил на твит один из пользователей.

Представители авиакомпании Qantas в настоящее время расследуют причину внезапного сбоя. «Хотя мы знаем, что покупатели действительно ценят дополнительное пространство для ног, указанная цена определенно была немного завышенной», — ответил один из сотрудников.

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