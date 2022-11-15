Пассажиры автобуса в Карелии на руках отнесли до больницы мужчину, упавшего в обморок

В Суоярви одному из пассажиров автобуса стало плохо, шофер свернул к больнице.

Как рассказали читатели «Столицы на Онего», во вторник, 15 ноября, около 18.00 в городском автобусе упал в обморок один из пассажиров. Водитель изменил маршрут и поехал в больницу.



Пассажиры на руках отнесли мужчину к медучреждению и передали врачам.



«Хотим сказать спасибо водителю городского автобуса и всем подключившимся пассажирам. Вы спасли человека. Страшно подумать, что могло бы быть», - такой комментарий оставила жительница Суоярви в местном паблике.





