«Пассажиры кричали»: девушка упала в обморок от боли в троллейбусе Петрозаводска

Пострадавшая петрозаводчанка благодарит в соцсети всех, кто проявил сочувствие и оказал помощь.

«Хочу выразить огромную благодарность водителю и кондуктору троллейбуса №1. Мир не без добрых людей! Я это поняла, пока не случилась беда со мной. Заходя в троллейбус, подвернула ногу, от болевого шока упала в обморок. Спасибо мужчине, который поднял, дал воды и людям, которые остались неравнодушными. Кондуктор сразу же предложила вызвать «скорую», всячески пыталась помочь. Спасибо вам еще раз!», - написала пострадавшая в паблике «Подслушано в Петрозаводске».

Также на странице этого паблика мама девушки, упавшей в обморок, рассказал, что в момент ЧП многие пассажиры высказывали недовольство случившимся.

«Дочка-подросток упала в обморок в троллейбусе у остановки «Макси», 1 июля днем. Водитель и кондуктор оказали помощь, вызвали «скорую», несмотря на то, что пассажиры кричали, чтобы дочку просто выкинули на улицу и троллейбус продолжил маршрут. Огромное вам спасибо, побольше бы таких людей!», - написала мама пострадавшей.

То, что многие пассажиры действительно вели себя агрессивно, подтвердила еще одна участница паблика, рассказав, в основном недовольство высказывали мамочка с ребенком и пожилые люди.