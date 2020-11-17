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Пассажиры смогут проехать на ретропоезде в Карелии за полцены

Новости. Общество
14:55, 18 Ноября 2020
фото: © Правительство Карелии
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В "черную пятницу" скидка на билеты на проезд в "Рускеальском экспрессе" составит 50%.

ОАО "РЖД" предлагает пассажирам ретропоезда "Рускеальский экспресс" воспользоваться специальной акцией "Черная пятница" и оформить билеты со снижением стоимости 50% на поезда отправлением 20 ноября, сообщили в Службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги.

Действие акции распространяется на все классы обслуживания ретропоезда "Рускеальский экспресс", включая VIP-купе. Условия акции не применяются к сервисным сборам.

Кроме того, на ретропоезд дополнительно можно применить специальные тарифные предложения для различных категорий пассажиров (за исключением билетов в VIP-купе), которые суммируются с данной акцией. Например, при оформлении билета для пассажиров в возрасте до 21 года и старше 60 лет стоимость билетов будет снижена на 30%, а при оформлении билетов по тарифу "Туда-обратно" стоимость обратного билета снижается на 20%.

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