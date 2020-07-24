Патриарх Кирилл благословил игумению Феофанию продать Mercedes, купленный за 9,5 млн рублей

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу московского Покровского монастыря игумению Феофанию (Мискину) отказаться от дорогостоящего автомобиля Mercedes Benz S-класса.

Об этом пишут РИА Новости на ссылкой на главу синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойду.

По словам Лагойды, патриарх благословил игумении продать машину.

Предстоятель Русской Церкви указал, что пожертвования на монастырь необходимо использовать на социальные и благотворительные цели", — пишет он Telegram-канале.

При этом патриарх напомнил о благословении всем священнослужителям и монашествующим не пользоваться автомобилями, которые принято относить к роскошным, а необходимые для работы транспортные средства оформлять на обители. "Об этом говорилось неоднократно, в частности в 2012 и в 2017 годах", — отметил Легойда.

Ранее соощалось, игуменья Феофания (Мискина), приобрела автомобиль Mersedes-Benz представительского класса за 9,5 млн рублей. Монахиня совершила эту покупку в 2016 году. До этого она также ездила на Mercedes-Benz — автомобилям немецкого бренда игуменья не изменяет почти двадцать лет. За это время она сменила как минимум четыре машины, следует из данных ГИБДД. Помимо престижного автомобиля, Феофания владеет квартирой на Таганской улице стоимостью примерно 16 млн рублей. Что само по себе странно для "невесты Христовой", которая по доброй воле определилась на суровую жизнь в монастыре.

Игуменья Феофания находится во главе Покровского женского монастыря уже 25 лет. Помимо этого, она управляет православной гимназией в Троице-Лыкове, а также руководит гостиницами РПЦ "Покровская" и "Даниловская". Обе гостиницы функционируют в рамках проекта по предоставлению жилья для паломников. Пятизвездочная гостиница «Покровская» открылась в 2015 году и предлагает своим постояльцам доступ к мощам Матроны Московской вне очереди. Правда, стоимость услуг у отеля немаленькая: номера стоят от 6000 до 180 000 рублей за ночь.