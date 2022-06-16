Патриарх Кирилл поскользнулся на святой воде и упал

Патриарх Кирилл рассказал, что не получил травм из-за падения в ходе богослужения в Новороссийске.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, упавший во время богослужения в новороссийском храме, не получил травм, причиной стал мокрый от святой воды пол. Об этом патриарх рассказал во время проповеди, передает ТАСС.

«То, что я сегодня упал, ничего не значит. Просто пол прекрасный, в него смотреться можно, такой он блестящий и гладкий. Но когда на него падает вода, даже святая, то работают законы физики. По этому прекрасному полу я сегодня так неудачно прокатился. Но, по милости Божией, без всяких последствий», — сказал он позднее во время проповеди, трансляцию которой вел телеканал «Кубань-24».

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу освятил храм благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских в Новороссийске.