Патриарх Кирилл прибыл в Карелию на Валаам

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во вторник открыл заседание Священного синода РПЦ на Валааме.
Заседание синода первые проходит на Валааме в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре, пишет ТАСС.
"Я полагаю, что все больше и больше паломников будут посещать это святое место, прикасаясь к которому невозможно остаться безразличным к тому, что видишь, слышишь, чувствуешь, к духовной силе того подвига, который совершался здесь на протяжении столетий", – сказал патриарх.
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