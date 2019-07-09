Патриарх Кирилл прибыл в Карелию на Валаам

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во вторник открыл заседание Священного синода РПЦ на Валааме.

Заседание синода первые проходит на Валааме в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре, пишет ТАСС.

"Я полагаю, что все больше и больше паломников будут посещать это святое место, прикасаясь к которому невозможно остаться безразличным к тому, что видишь, слышишь, чувствуешь, к духовной силе того подвига, который совершался здесь на протяжении столетий", – сказал патриарх.