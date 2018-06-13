Патриарх Кирилл призвал молиться о достойной игре сборной России на ЧМ-2018

Патриарх Московский и всея Руси выразил надежду на достойное выступление сборной России на Чемпионате мира по футболу и отметил, что от этого будут зависеть впечатления россиян от такого важного спортивного события, как чемпионат.

Об этом он сказал, открывая заседание Высшего церковного совета в Москве, передает ТАСС.

"Надеюсь, это большое мероприятие [ЧМ-2018] пройдет с успехом и положительно скажется на настроении наших людей. Конечно, это будет во многом зависеть от игры нашей сборной. Но тут остается только надеяться и молиться, чтобы все было правильно и достойно, и, конечно, уповать на подготовку наших спортсменов", - сказал патриарх.

Предстоятель церкви также призвал гостеприимно встретить в российских храмах всех гостей, которые посещают Россию в связи с чемпионатом.

"Я просил бы, чтобы все мы были готовы принимать, в том числе, и на церковных площадках всех тех людей, которые буду обращаться, задавать нам вопросы, интересоваться церковной жизнью. Это наш долг гостеприимства и наш пастырский долг", - добавил патриарх Кирилл.