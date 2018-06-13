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Новости. Спорт
21:05, 13 Июня 2018
фото: Scanpix

Патриарх Кирилл призвал молиться о достойной игре сборной России на ЧМ-2018

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Патриарх Московский и всея Руси выразил надежду на достойное выступление сборной России на Чемпионате мира по футболу и отметил, что от этого будут зависеть впечатления россиян от такого важного спортивного события, как чемпионат.

Об этом он сказал, открывая заседание Высшего церковного совета в Москве, передает ТАСС.

"Надеюсь, это большое мероприятие [ЧМ-2018] пройдет с успехом и положительно скажется на настроении наших людей. Конечно, это будет во многом зависеть от игры нашей сборной. Но тут остается только надеяться и молиться, чтобы все было правильно и достойно, и, конечно, уповать на подготовку наших спортсменов", - сказал патриарх.

Предстоятель церкви также призвал гостеприимно встретить в российских храмах всех гостей, которые посещают Россию в связи с чемпионатом.

"Я просил бы, чтобы все мы были готовы принимать, в том числе, и на церковных площадках всех тех людей, которые буду обращаться, задавать нам вопросы, интересоваться церковной жизнью. Это наш долг гостеприимства и наш пастырский долг", - добавил патриарх Кирилл.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
gaudealis
2018-06-13 23:31:22
"Если зрелища не производят на тебя никакого впечатления, то тем большего ты достоин осуждения за то, что служишь соблазном для других, поощряя такие зрелища, оскверняешь свой взор, а со взором и душу" (св. Иоанн Златоуст).
"Много зла причиняют городам зрелища, зла великого, мы даже и не знаем — насколько великого" (св. Иоанн Златоуст).
Вопрос: как может патриарх быть так неразборчив, смешивая "горнее и дольнее"?! Как можно молиться за "успех" участников столь греховной забавы, как спортивные матчи, которые являются: 1) чисто коммерческим мероприятием (а значит, уже поэтому имеют отношение к бесовщине), 2) способом отвлечения людей от мыслей о Боге, грехе и покаянии?!
Где тут логика?! Я совсем ничегошеньки не понимаю...
Вот в футболе - там правила как правила... А тут (в той сфере, где Гундяев подвизался) - сплошь двойные стандарты... Всё равно, как если бы в футболе к мячу разрешалось прикасаться то ногами, то руками, то подменять мяч на арбуз и съедать его в разгар матча, то в пенальти менять футбольный мяч на теннисный и пулять им из пушки, предварительно устранив вратаря вражеской команды сосланием в монастырь, а защиту заставив повергнуться ниц и замаливать грехи...
Демьян Михалёв-Овсеенко
2018-06-13 22:29:19
Как-то прилетел Папа Римский в Париж с визитом. Прямо у трапа самолета к нему подоспели газетчики с вопросами. Первый же их вопрос был:
— А скажите, как вы относитесь к парижским борделям?
— А что, в Париже есть бордели? — спросил Папа.
На следующий день все парижские газеты пестрели заголовками на первых страницах:
— Первым вопросом Папы Римского на французской земле был: «Есть ли в Париже бордели?»
Гость
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