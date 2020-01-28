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Патриарх Кирилл призвал ограничить аборты ради увеличения населения

Новости. Общество
22:00, 28 Января 2020
фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал решить демографические проблемы России за счет значительного ограничения абортов.

По мнению патриарха, к 2030 году поможет увеличить население страны на 10 миллионов человек, пишет издание "РИА Новости".

Выступая на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации, предстоятель РПЦ вновь напомнил о позиции церкви, которая заключается в том, чтобы исключить искусственное прерывание беременности по желанию, а не по медицинским показаниям, из понятия "медицинской помощи", выведя такие аборты из ОМС.
 
"Огромные просторы страны, мощное экономическое развитие –все это требует большого количества людей, и умножение населения – это одна из важных целей, которые сегодня стоят перед Российским государством. Она легко решается, как говорится, "влет", если мы сокращаем на порядок количество абортов. За 10 лет мы можем увеличить количество населения на 10 миллионов, если добьемся прогресса в предотвращении и искоренении абортов из нашей жизни", – отметил патриарх.

"А потом по возрастающей – и 150, и 160 миллионов, и это никакая не фантазия, и никакие другие способы не смогут помочь так радикально решить тему народонаселения, как значительное ограничение абортов", –  заключил предстоятель.

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