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Новости. Общество
15:33, 21 Июля 2019
фото: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл/фото Зураб Джавахадзе/ТАСС

Патриарх Кирилл считает, что власть и богатство не помогут "узреть Бога"

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Принять божью благодать, по словам главы РПЦ, могут только "чистые сердцем" люди.

Положение во власти и уровень материального благосостояния не помогут человеку "узреть Бога", для этого нужно иметь чистое сердце, заявил патриарх Кирилл в воскресенье, сообщает ТАСС.

В праздник Казанской иконы Богоматери патриарх Кирилл посетил город Торжок в Тверской области, где совершил литургию в Борисоглебском монастыре. На службе присутствовали священнослужители РПЦ, губернатор Тверской области Игорь Руденя, а также несколько тысяч верующих.

"Неслучайно образ (Казанской Богоматери был чудесным образом) вручен 10-летнему чистому ребенку. Потому что никакие человеческие заслуги, никакое политическое положение, никакое положение во власти, никакой имущественный ценз и вообще никакая человеческая власть не способны открыть сердце человека и принять божью благодать. Господь прямо говорит, что гордых противится, а смиренным дает благодать. Он говорит о том, что "трудно богатому войти в Царство небесное", - подчеркнул патриарх Кирилл.

В Евангелии, как отметил он, сказано, что не богатые, не властные, не талантливые, не известные, а "чистые сердцем Бога узрят".

Сказанное, впрочем, заявил патриарх, совсем не означает, что данные Богом возможности - "интеллектуальные, нередко и материальные" - являются чем-то грешным, особенно если используются человеком во благо.

"Но в этом нет и никакого дополняющего фактора, содействующего человеческому спасению", - заявил патриарх.

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Комментарии

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goo
2019-07-21 18:37:30
Этот человек крайне циничен. Послушайте, что он говорит о смерти Алексия II youtube.com/watch?v=eV2rjUlhAc4
кир
2019-07-21 18:04:37
Практически в безбожной стране, в цифровом веке насаждают религию. Потому что сами не придумали систему ценностей и мировоззрения.
Плейшнер
2019-07-21 18:01:38
Спорное утверждение , не всем же холопами быть . В последнее время РПЦешники как то не вписываюстя в мирскую жизнь , видно , что оторвались от реальности .
тетка
2019-07-21 16:38:00
Только вот почему-то ваш бог наказывает людей с "чистым сердцем", а привечает с "нечистым".
123321
2019-07-21 15:47:57
Правильно всё говорит , только как сам чего то узрел .
Саныч
2019-07-21 15:43:06
Чья бы корова мяукала.
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