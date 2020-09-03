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Патрушев наградил Парфенчикова орденом за подготовку к 100-летию Карелии

Новости. Общество
17:00, 04 Сентября 2020
фото: © Сергей Юдин/Правительство Карелии
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Глава Совбеза РФ Николай Патрушев вручил главе Карелии орден "За заслуги перед Отечеством".

Церемония награждения прошла сегодня на итоговом заседании Госкомиссии по подготовке к 100-летию республики.

Глава Карелии Артур Парфенчиков получил из рук руководителя Госкомиссии Николая Патрушева орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Высокой наградой был отмечен также полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан. За вклад в подготовку к юбилею Карелии он получил орден Александра Невского.

На итоговом заседании Госкомиссии были вручены почётные грамоты президента министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву и заместителю председателя госкорпорации развития "ВЭБ Ирине Макиевой. Благодарность президента за работу в составе Госкомиссии получила и руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Напомним, сегодня в Москве глава Совбеда Николай Патрушев провел заседание, где были подведены итоги работы Государственной комиссии по подготовке к 100-летию Карелии.

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Комментарии

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Ниньзя
2020-09-04 17:05:46
А вот в Финляндии ордена и грамоты не вручают за оплачиваемую работу, зато лучшая страна в мире , или в тройке лучших по сумме показателей, ну а где "мы" известно,есть рейтинг, вроде между Попка и Камбоджей....так вроде...
Изя
2020-09-04 17:13:23
Ниньзя, не ту страну назвали Гондурасом , вот и награждают деятелей :) Теперь можно и на пенсион отпрвляться :)
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