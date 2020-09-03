Патрушев наградил Парфенчикова орденом за подготовку к 100-летию Карелии

Глава Совбеза РФ Николай Патрушев вручил главе Карелии орден "За заслуги перед Отечеством".

Церемония награждения прошла сегодня на итоговом заседании Госкомиссии по подготовке к 100-летию республики.

Глава Карелии Артур Парфенчиков получил из рук руководителя Госкомиссии Николая Патрушева орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Высокой наградой был отмечен также полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан. За вклад в подготовку к юбилею Карелии он получил орден Александра Невского.

На итоговом заседании Госкомиссии были вручены почётные грамоты президента министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву и заместителю председателя госкорпорации развития "ВЭБ Ирине Макиевой. Благодарность президента за работу в составе Госкомиссии получила и руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Напомним, сегодня в Москве глава Совбеда Николай Патрушев провел заседание, где были подведены итоги работы Государственной комиссии по подготовке к 100-летию Карелии.