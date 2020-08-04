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Патрушев оценит подготовку Карелии к 100-летнему юбилею в сентябре

Новости. Общество
09:45, 05 Августа 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/ Алексей Никольский

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Итоговое заседание государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия республики пройдет под руководством секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева в Москве предположительно 4 сентября.

Об этом "Столице на Онего" сообщила депутат Госдумы Валентина Пивненко.

"Итоги будем подводить на заседании госкомиссии, которое будет вести ее руководитель Николай Патрушев. Предположительно это будет 4 сентября. Там все оценки будут поставлены, в том числе и по привлечению в Карелию финансовых, инвестиционных ресурсов", - рассказала парламентарий.

Зачем на прошлой неделе в Карелию вновь приезжал заместитель секретаря Совета безопасности России, руководитель рабочей группы №5 государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия республики Рашид Нургалиев, читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Кир
2020-08-05 11:11:50
А когда столетие?!? Целый год говорят , думал что прошло уже, ведь что не день, то праздник в стране?!?
карел
2020-08-05 09:59:18
Столько шума и ничего .
Гость
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