Патрушев раскритиковал чиновников за "мизерные" результаты газификации Карелии

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отметил низкие темпы газификации Карелии, население этой работы "не чувствует".

Об этом Патрушев заявил на заседании возглавляемой им Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии.

"Несмотря на то, что мы с вами на словах говорим, что газификация осуществляется, на самом деле газификации население не чувствует, - подчеркнул он. - Было три [процента населения газифицировано], в настоящее время будет семь процентов". "Это мизер, - добавил Патрушев. - Эту работу надо вести эффективно и с "Газпромом" продолжать работу".

Секретарь Совбеза заметил, что это важно и для работающих в Карелии предприятий и повышения инвестиционной привлекательности региона, пишет ТАСС.