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Новости. Общество
15:39, 31 Июля 2018

Патрушев раскритиковал чиновников за "мизерные" результаты газификации Карелии

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отметил низкие темпы газификации Карелии, население этой работы "не чувствует".

Об этом Патрушев заявил на заседании возглавляемой им Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии.

"Несмотря на то, что мы с вами на словах говорим, что газификация осуществляется, на самом деле газификации население не чувствует, - подчеркнул он. - Было три [процента населения газифицировано], в настоящее время будет семь процентов". "Это мизер, - добавил Патрушев. - Эту работу надо вести эффективно и с "Газпромом" продолжать работу".

Секретарь Совбеза заметил, что это важно и для работающих в Карелии предприятий и повышения инвестиционной привлекательности региона, пишет ТАСС.

 

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Комментарии

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баян
2018-07-31 16:36:59
эти сказать чиновники только могут о своем деле переживать а до остальных им дела нет.Не будет толку с них бездельники они. Зажрались
Чинуша
2018-07-31 15:49:19
Патрушев и Нургалиев больше переживают о том что сделано в Карелии , чем наши чиновники .
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