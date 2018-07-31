Патрушев раскритиковал чиновников за "мизерные" результаты газификации Карелии

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отметил низкие темпы газификации Карелии, население этой работы "не чувствует".
Об этом Патрушев заявил на заседании возглавляемой им Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии.
"Несмотря на то, что мы с вами на словах говорим, что газификация осуществляется, на самом деле газификации население не чувствует, - подчеркнул он. - Было три [процента населения газифицировано], в настоящее время будет семь процентов". "Это мизер, - добавил Патрушев. - Эту работу надо вести эффективно и с "Газпромом" продолжать работу".
Секретарь Совбеза заметил, что это важно и для работающих в Карелии предприятий и повышения инвестиционной привлекательности региона, пишет ТАСС.
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