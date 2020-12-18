Пациенты с пневмонией продолжают десятками поступать в больницы Карелии

За минувшие сутки 39 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в республике.

По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, еще 39 человек попали с пневмонией в стационары Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы уже 3283 пациента.

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано. С начала пандемии скончались 99 человек с таким диагнозом.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Накануне 37 человек были госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.