Пацифист в Санкт-Петербурге попросил суд отменить присланную ему повестку на мобилизацию

В Петербурге суд зарегистрировал первое исковое заявление мобилизованного к военкомату.

Административное исковое заявление об оспаривании решения призывной комиссии по мобилизации зарегистрировал Фрунзенский районный суд Петербурга, сообщила «Фонтанка.ру» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов.

Так, 30 сентября в суд обратился житель Фрунзенского района Даниил Бакалинский. В качестве ответчиков там указаны призывная комиссия по мобилизации и военный комиссариат района.

Мужчина пишет в заявлении, что получил повестку об уточнении документов воинского учета и прибыл в военкомат 22 сентября. Там ему вручили уже другую повестку о явке в военкомат 22 же сентября в 16.00 для отправки к месту прохождения службы. При этом, уверяет истец, не было проведено медицинское освидетельствование, а также не выяснено, есть ли у него основания для отсрочки или освобождения от призыва.

Сам Бакалинский заявляет, что военная служба противоречит его взглядам, и он подал заявление о замене на альтернативную гражданскую службу.

Поэтому он просит признать решение призывной комиссии незаконным и отменить повестку.

Также он просил о применении мер предварительной защиты в виде приостановления решения призывной комиссии.

Как отметили в пресс-службе, иск пока не принят к производству.