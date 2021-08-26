890x80
Реклама
Жители Кемского района принимают решения, которые помогут сделать его комфортным (ВИДЕО)
Новое
Сегодня 09:35
На земле «Калевалы» живут люди, которые верят в будущее своего района (ВИДЕО)
Сегодня 07:20
ЦИК Карелии подготовила единую информацию о кандидатах в Госдуму
26.08.2021 12:34
Граждане России, проживающие в Финляндии, смогут проголосовать на выборах в Госдуму
23.08.2021 12:57
На выборах в Карелии закончилась регистрация кандидатов (ВИДЕО)
22.08.2021 17:40
«Три дня в круглосуточном режиме практически на всех избирательных участках»
22.08.2021 14:56

Павел Петров предложил начать отопительный сезон в Петрозаводске раньше положенного срока

Новости. Общество
10:38, 27 Августа 2021
фото: © freepik

Новости партнеров

Депутат Петросовета Павел Петров выступил с снициативой начать отопительный сезон в столице Карелии в начале сентября.

С предложением рассмотреть возможность корректировки сроков начала отопительного сезона для того, чтобы не допустить рост осенней эпидемии острых респираторных заболеваний, депутат Павел Петров обратился к руководителю Комитета ЖКХ Петрозаводска Андрею Бекелеву на внеочередной сессии горсовета.

— 1 сентября в образовательных учреждениях Петрозаводска начнется новый учебный год. Ежегодно это событие совпадает с резким увеличением показателей заболеваемости ОРВИ среди несовершеннолетних. По статистике, к примеру, в сентябре 2020 года число заболевших увечилось в два раза по сравнению с августом того же года. Любой родитель знает, что в начале осени, пока не включат отопление, в садиках и школах очень холодно, по этой причине дети простужаются и начинают болеть. Предлагаем администрации провести необходимые переговоры с организациями, занимающимися теплоснабжением, и начать в этом году отопительный сезон раньше положенного срока. В первую очередь это должно коснуться социальных учреждений города, — подчеркнул депутат Петросовета Павел Петров.

Председатель Комитета ЖКХ Петрозаводска Андрей Бекелев сообщил, что все полномочия по принятию решений о начале отопительного сезона переданы на региональный уровень, за издание соответствующего приказа отвечает Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики. В соответствии с действующими нормами для подключения отопления должна установиться среднесуточная наружная температура воздуха +8 °C и ниже. Таким погодным условиям нужно продержаться в течение пяти суток.

— Безусловно, мы постоянно мониторим ситуацию. С учетом непростой эпидемиологической ситуацией с коронавирусом, как и в прошлом году, аминистрация карельской столицы подготовит обращение Министерство строительства РК с просьбой рассмотреть возможность более раннего старта отопительного сезона. Однако говорить о конкретных сроках пока нельзя, — отметил руководитель Комитета ЖКХ администрации Петрозаводска.

Андрей Бекелев пообещал, что специалисты Комитета ЖКХ также обязательно обсудят с представителями ресурсоснабжающих организаций общую техническую готовность сетей к более раннему подключению теплоснабжения на ближайшем совместном заседании.

Со своей стороны, депутатский корпус на внеочередной сессии активно поддержал предложение Павла Петрова, в адрес Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК в случае необходимости будет подготовлено обращение от Петрозаводского городского Совета о необходимости начать отопительный сезон чуть раньше положенного срока.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.08.2021, 07:25
Рабочие бежали с места аварии, повредив сети в Петрозаводске (ВИДЕО)
20.08.2021, 07:38
Появились кадры с места смертельной аварии на трассе в Карелии, где погибли три человека (ФОТО)
22.08.2021, 12:38
Жительница поселка в Карелии переделала полдома под гостевой и за два месяца приняла 300 туристов
20.08.2021, 13:25
Строительство Белопорожских ГЭС в Карелии приостановлено
26.08.2021, 07:50
Историческое здание школы в Петрозаводске передано ФСБ
26.08.2021, 10:20
Шок: врачи Детской республиканской больницы в Петрозаводске везли ребенка без сознания на процедуры под проливным дождем

Чтиво

23.08.2021 14:00
Без политики
Сертификации товаров и услуг в Санкт-Петербурге
Как пройти сертификацию товаров и услуг в Санкт-Петербурге, этапы оформления свидетельства о госрегистрации и регистрационного удостоверения.
«Работа с деревом дает энергию»
23.08.2021 11:15
Как одиноким родителям получить выплату от государства 1
20.08.2021 00:15
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»