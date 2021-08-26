Павел Петров предложил начать отопительный сезон в Петрозаводске раньше положенного срока

Депутат Петросовета Павел Петров выступил с снициативой начать отопительный сезон в столице Карелии в начале сентября.

С предложением рассмотреть возможность корректировки сроков начала отопительного сезона для того, чтобы не допустить рост осенней эпидемии острых респираторных заболеваний, депутат Павел Петров обратился к руководителю Комитета ЖКХ Петрозаводска Андрею Бекелеву на внеочередной сессии горсовета.

— 1 сентября в образовательных учреждениях Петрозаводска начнется новый учебный год. Ежегодно это событие совпадает с резким увеличением показателей заболеваемости ОРВИ среди несовершеннолетних. По статистике, к примеру, в сентябре 2020 года число заболевших увечилось в два раза по сравнению с августом того же года. Любой родитель знает, что в начале осени, пока не включат отопление, в садиках и школах очень холодно, по этой причине дети простужаются и начинают болеть. Предлагаем администрации провести необходимые переговоры с организациями, занимающимися теплоснабжением, и начать в этом году отопительный сезон раньше положенного срока. В первую очередь это должно коснуться социальных учреждений города, — подчеркнул депутат Петросовета Павел Петров.

Председатель Комитета ЖКХ Петрозаводска Андрей Бекелев сообщил, что все полномочия по принятию решений о начале отопительного сезона переданы на региональный уровень, за издание соответствующего приказа отвечает Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики. В соответствии с действующими нормами для подключения отопления должна установиться среднесуточная наружная температура воздуха +8 °C и ниже. Таким погодным условиям нужно продержаться в течение пяти суток.

— Безусловно, мы постоянно мониторим ситуацию. С учетом непростой эпидемиологической ситуацией с коронавирусом, как и в прошлом году, аминистрация карельской столицы подготовит обращение Министерство строительства РК с просьбой рассмотреть возможность более раннего старта отопительного сезона. Однако говорить о конкретных сроках пока нельзя, — отметил руководитель Комитета ЖКХ администрации Петрозаводска.

Андрей Бекелев пообещал, что специалисты Комитета ЖКХ также обязательно обсудят с представителями ресурсоснабжающих организаций общую техническую готовность сетей к более раннему подключению теплоснабжения на ближайшем совместном заседании.

Со своей стороны, депутатский корпус на внеочередной сессии активно поддержал предложение Павла Петрова, в адрес Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК в случае необходимости будет подготовлено обращение от Петрозаводского городского Совета о необходимости начать отопительный сезон чуть раньше положенного срока.