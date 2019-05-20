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Новости. Общество
19:40, 20 Мая 2019

Павел Воля сочинил юмористический танец по мотивам "Игры престолов"

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К выходу финальной серии "Игры престолов" среди российских звезд появляется всё больше поклонников сериала.

О своей любви к фэнтези-саге признались Павел Воля и Ляйсан Утяшева. Известная пара решила без лишних слов выразить чувства в юмористическом танце, пишет Teleprogramma.

Павел Воля признался, что смешные движения вырвались из него во время программы "Импровизация", но он довольно часто исполнял этот странный танец дома перед женой.

Утяшева не растерялась и примерила на себя роль "тренера", который контролирует движения мужа. Возможно, спортивное прошлое помогло гимнастке отточить выступление Павла Воли.

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Мы смотрим сериал «Игра престолов» с самого начала. @liasanutiasheva видела этот мой танец в нашей квартире много раз, поэтому когда он вырвался из меня на съемках «Импровизации», она была моим играющим тренером. Теперь вы не сможете развидеть этот танец обратно. Ждем финальную серию "Игры". Не забываем смотреть "Импровизацию" по вторникам в 21:00 на ТНТ!

Публикация от Павел Воля | Pavel Volya (@pavelvolyaofficial)

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