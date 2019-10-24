Пчеловоды-мошенники обманули петрозаводчанку

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Женщина перевела мошенникам около 7 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.
В Интернете петрозаводчанка нашла сайт с предложением о продаже меда и продуктов пчеловодства. Ее заинтересовала информация, что фермерские товары предлагались с личной пасеки, и она позвонила по телефону, указанному на сайте.
Петрозаводчанка заплатила около 7 тысяч рублей за 6 кг перги. Но товар так и не пришел.
Потерпевшая поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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