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Педиатр рассказал, чем чаще всего болеют подростки

Новости. Общество
19:40, 08 Апреля 2021
фото: pixabay.com / valelopardo
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Медик сообщил, с какими проблемами чаще всего сталкиваются юные пациенты.

Желудочно-кишечные заболевания и травмы часто встречаются среди подростков, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист педиатр, главный врач детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой ДЗМ Исмаил Османов.

"Среди подростков чаще встречаются заболевания ЖКТ - гастриты, гастродуодениты, колиты, а также эндокринные заболевания, тот же метаболический синдром. Здесь нужно учитывать тот факт, что в подростковом возрасте идет гормональная перестройка организма и при перестройке отмечаются пограничные состояния - лабильная артериальная гипертензия, признаки вегетососудистой дистонии, которые могут в последующем перерасти в болезнь. И травматизм очень повышен у подростков", - рассказал Османов.

По его словам, многое зависит от того, насколько активно будут влиять неблагоприятные факторы, которые могут привести к проявлению заболевания.

"Мы не дожидаемся, пока обращаются к нам подростки с расстройством пищевого поведения. Мы активно их выявляем на амбулаторном этапе и в последующем их обследуем, лечим. Если раньше их клали в стационар, то теперь все возможно амбулаторно. Безусловно, на первом месте - диетотерапия. Учитывая, что у них могут быть изменения со стороны ЖКТ, эндокринной системы, сердечно-сосудистой системы, то им может быть показана целенаправленная терапия. За последние годы таких подростков стало чуть больше", - добавил собеседник агентства.

При этом врач подчеркнул, что внимательно нужно относиться и к репродуктивному здоровью, особенно девочек, поскольку во взрослом возрасте, при планировании беременности, именно из-за несоблюдения мер профилактики могут возникнуть сложности, зачастую требующие медицинского вмешательства. "В плане будущего деторождения и воспитания здорового ребенка уже в школе нужно говорить девочкам, что они должны сохранять свое здоровье, в первую очередь репродуктивное", - считает Османов.

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