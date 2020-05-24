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Пенсионер из Карелии остался без денег в надежде сорвать куш

Новости. Криминал
12:02, 25 Мая 2020
фото: © shutterstock.com
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Житель Прионежья поверил неизвестному, обещавшему доход от онлайн-инвестирования, сообщили в МВД Карелии.

Местному жителю еще в апреле позвонил некий мужчина, представился Андреем и предложил "зарабатывать на валюте". Аргументы были столь убедительны, что пенсионер, надеясь сорвать куш, продиктовал "Андрею" все, что тот требовал, а заодно загрузил в мобильный телефон приложение удаленного доступа.

Мошенник украл у жителя Карелии 24 тысячи рублей. 

С заявлением о происшествии мужчина обратился в полицию.

Полицейские Карелии не раз фиксировали случаи обмана жителей республики со стороны лжеброкеров – лиц, предлагающих посреднические услуги между площадками для инвестирования и клиентами. Нередко это истории с печальным продолжением – так как время спустя жертвам этих схем перезванивают другие злоумышленники, которые предлагают за вознаграждение вернуть ранее потерянные деньги.

Ранее житель Карелии остался без денег после "насыщенного общения" с мошенником.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Мария Иванова
2020-05-25 12:21:27
Тоже попала на лжеброкеров, потеряла около 300 000 р. Написала одно заявление в полицию - пришёл отказ, написала второе в прокуратуру - ни ответа, ни привета. Так у нас работают правоохранительные органы.
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