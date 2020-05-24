Пенсионер из Карелии остался без денег в надежде сорвать куш

Житель Прионежья поверил неизвестному, обещавшему доход от онлайн-инвестирования, сообщили в МВД Карелии.

Местному жителю еще в апреле позвонил некий мужчина, представился Андреем и предложил "зарабатывать на валюте". Аргументы были столь убедительны, что пенсионер, надеясь сорвать куш, продиктовал "Андрею" все, что тот требовал, а заодно загрузил в мобильный телефон приложение удаленного доступа.

Мошенник украл у жителя Карелии 24 тысячи рублей.

С заявлением о происшествии мужчина обратился в полицию.

Полицейские Карелии не раз фиксировали случаи обмана жителей республики со стороны лжеброкеров – лиц, предлагающих посреднические услуги между площадками для инвестирования и клиентами. Нередко это истории с печальным продолжением – так как время спустя жертвам этих схем перезванивают другие злоумышленники, которые предлагают за вознаграждение вернуть ранее потерянные деньги.

Ранее житель Карелии остался без денег после "насыщенного общения" с мошенником.