Житель Карелии остался без денег после "насыщенного общения" с мошенником

В полицию Медвежьегорского района обратился местный житель, сообщили в МВД Карелии.

Житель Карелии нашел на популярном сервисе объявлений автомобильный сабвуфер. Продавал его якобы житель Москвы, который предложил обсудить детали сделки в одном из мессенджеров.

Общение было насыщенным – владелец акустической системы высылал фото товара и даже видео, убеждал, что сразу после получения оплаты отправит его в республику.

Доверчивый житель Медгоры перевел более 10 тысяч рублей. Из-за "сбоя в системе" мужчину вынудили сделать еще один перевод.

Ущерб составил более 21 тысячи рублей.

Полиция проводит проверку по факту мошенничества.

Ранее мошенник обманул жителя Карелии, мечтавшего о новом мотоблоке.