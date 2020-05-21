Житель Карелии остался без денег после "насыщенного общения" с мошенником

В полицию Медвежьегорского района обратился местный житель, сообщили в МВД Карелии.
Житель Карелии нашел на популярном сервисе объявлений автомобильный сабвуфер. Продавал его якобы житель Москвы, который предложил обсудить детали сделки в одном из мессенджеров.
Общение было насыщенным – владелец акустической системы высылал фото товара и даже видео, убеждал, что сразу после получения оплаты отправит его в республику.
Доверчивый житель Медгоры перевел более 10 тысяч рублей. Из-за "сбоя в системе" мужчину вынудили сделать еще один перевод.
Ущерб составил более 21 тысячи рублей.
Полиция проводит проверку по факту мошенничества.
Ранее мошенник обманул жителя Карелии, мечтавшего о новом мотоблоке.
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