Мошенник обманул жителя Карелии, мечтавшего о новом мотоблоке

В полицию Олонецкого района с заявлением о мошенничестве обратился местный житель, сообщили в МВД Карелии.

В преддверии сельскохозяйственного сезона мужчина решил купить мотоблок. В Интернете он нашел объявление – петрозаводчанин продавал технику за 18 тысяч рублей.

Продавец попросил предоплату в размере трех тысяч рублей.

Житель района согласился и перевел деньги.

Новый звонок от автора объявления застал покупателя в дороге – тот как раз ехал в Петрозаводск забирать товар. У олончанина потребовали еще 10 тысяч рублей. Но тот отказался переводить деньги.

Мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Выяснилось, что номер телефона лжепродавца зарегистрирован за пределами Карелии.

Ранее петрозаводчанин, желавший продать ТВ, связался с мошенником.