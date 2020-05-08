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Петрозаводчанин, желавший продать ТВ, связался с мошенником

Новости. Криминал
18:00, 08 Мая 2020
фото: © Столица на Онего
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В полицию поступило заявление 25-летнего петрозаводчанина, сообщили в МВД Карелии.

Молодой человек на популярной торговой интернет-площадке разместил объявление о продаже телевизора за три тысячи рублей. С ним связался покупатель, который готов был сразу же оплатить товар. Он попросил назвать номер карты для осуществления перевода. Заявитель продиктовал его, а через несколько минут ему вновь поступил звонок. Якобы покупатель перевел большую сумму – пять тысяч вместо оговоренных трех, и для ее возврата необходимо назвать коды из смс-сообщений.

Петрозаводчанин, не задумываясь, озвучил и эту информацию, после чего с его карты были списаны пять тысяч рублей. 

Полиция Карелии предупреждает: никогда не сообщайте коды из смс-сообщений, которые поступают из банка. Эта информация может быть использована только вами, а передавая ее третьим лицам, вы можете лишиться собственных накоплений.

Ранее жительница Карелии перевела мошенникам почти 3 млн рублей и на всякий случай обратилась в полицию.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-05-08 18:13:38
Вождь был бы доволен, когда на площади его имени по выходным проводили казни мошенников при обилии зевак.
Гость
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