Петрозаводчанин, желавший продать ТВ, связался с мошенником

В полицию поступило заявление 25-летнего петрозаводчанина, сообщили в МВД Карелии.

Молодой человек на популярной торговой интернет-площадке разместил объявление о продаже телевизора за три тысячи рублей. С ним связался покупатель, который готов был сразу же оплатить товар. Он попросил назвать номер карты для осуществления перевода. Заявитель продиктовал его, а через несколько минут ему вновь поступил звонок. Якобы покупатель перевел большую сумму – пять тысяч вместо оговоренных трех, и для ее возврата необходимо назвать коды из смс-сообщений.



Петрозаводчанин, не задумываясь, озвучил и эту информацию, после чего с его карты были списаны пять тысяч рублей.

Полиция Карелии предупреждает: никогда не сообщайте коды из смс-сообщений, которые поступают из банка. Эта информация может быть использована только вами, а передавая ее третьим лицам, вы можете лишиться собственных накоплений.

Ранее жительница Карелии перевела мошенникам почти 3 млн рублей и на всякий случай обратилась в полицию.