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Жительница Карелии перевела мошенникам почти 3 млн рублей и на всякий случай обратилась в полицию

Новости. Криминал
11:39, 08 Мая 2020
фото: © shutterstock.com
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Петрозаводчанка верит, что ее деньги в безопасности и скоро вернутся, сообщили в МВД Карелии.

Женщина пояснила, что ей поступали звонки от "работников банка". Звонившие рассказали, якобы неизвестные пытаются взять на ее имя кредит.

Для "защиты" денег ей предложили самой оформить кредит и перевести их на "резервные" счета. Горожанка сообщила, что для начала хотела бы защитить собственные сбережения 900 тысяч рублей. Она сняла их со счета и перевела мошенникам суммами по 15 тысяч рублей по различным реквизитам (60 операций). После петрозаводчанка подала заявки и оформила кредиты в нескольких банках на общую сумму 1,9 млн рублей. Все кредитные средства также перевела на счета аферистов, операциями по 15 тысяч рублей (126 операций).

В полицию горожанка обратилась на всякий случай, так как все еще надеется, что деньги действительно находятся в безопасности и скоро к ней вернутся.

По данному факту проводится проверка.

Ранее мошенники не дождались обещанные пенсионеркой из Петрозаводска 900 тысяч рублей.

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Комментарии

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Алла
2020-05-08 12:55:51
Таким дурам, извините, деньги не нужны...
Андрей Дубенский
2020-05-08 12:31:13
Стесняюсь спросить, а почему она на воле гуляет? :)
Valentina Vonti
2020-05-08 12:25:38
Денег много ,мозги не включают ,вот и мошенники играют с гражданами ,кто больше даст.
Саныч
2020-05-08 12:10:33
Да, на всякий случай лучше обратиться в полицию. Так-то нормально все, но, как говорится, береженого бог бережет!
кир
2020-05-08 12:09:50
Уже писали. Сколько можно?
новый
2020-05-08 11:57:28
Все решения правильные
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