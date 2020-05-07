Жительница Карелии перевела мошенникам почти 3 млн рублей и на всякий случай обратилась в полицию

Петрозаводчанка верит, что ее деньги в безопасности и скоро вернутся, сообщили в МВД Карелии.

Женщина пояснила, что ей поступали звонки от "работников банка". Звонившие рассказали, якобы неизвестные пытаются взять на ее имя кредит.



Для "защиты" денег ей предложили самой оформить кредит и перевести их на "резервные" счета. Горожанка сообщила, что для начала хотела бы защитить собственные сбережения 900 тысяч рублей. Она сняла их со счета и перевела мошенникам суммами по 15 тысяч рублей по различным реквизитам (60 операций). После петрозаводчанка подала заявки и оформила кредиты в нескольких банках на общую сумму 1,9 млн рублей. Все кредитные средства также перевела на счета аферистов, операциями по 15 тысяч рублей (126 операций).

В полицию горожанка обратилась на всякий случай, так как все еще надеется, что деньги действительно находятся в безопасности и скоро к ней вернутся.

По данному факту проводится проверка.

Ранее мошенники не дождались обещанные пенсионеркой из Петрозаводска 900 тысяч рублей.