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Мошенники не дождались обещанные пенсионеркой из Петрозаводска 900 тысяч рублей

Новости. Криминал
12:56, 07 Мая 2020
фото: © AP Photo/Sergei Chuzavkov
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В полицию обратилась 84-летняя горожанка, сообщили в МВД Карелии.

Женщине со второго мая поступали звонки от неизвестных, представлявшихся ей сотрудниками банка. Звонившие убедили ее, что злоумышленники хотят завладеть ее деньгами. Чтобы уберечь накопления, пенсионерке посоветовали перевести их на "резервные счета".

Петрозаводчанка под диктовку мошенников перечислила на различные счета 715 тысяч рублей. Также она сообщила неизвестным об имеющемся вкладе на сумму 900 тысяч рублей.

В первый рабочий день, 6 мая, горожанка обратилась в отделение банка для снятия вклада, но ее остановили работники и посоветовали обратиться в полицию.

Сотрудники полиции проводят проверку.

Ранее жители Карелии "отдали" телефонным аферистам 850 тысяч рублей.

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Комментарии

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кир
2020-05-07 14:28:59
Где раскрытия подобных дел? Нет их. Есть только проверки. :)
Гость
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