Жители Карелии "отдали" телефонным аферистам 850 тысяч рублей

На майских праздниках 20 жителей республики лишились своих сбережений, поверив телефонным мошенникам.

По сообщению МВД Карелии, с начала месяца в органы внутренних дел республики поступило более двух десятков сообщений о противоправных действиях телефонных аферистов. 20 человек поверили в то, что им сообщали злоумышленники, и потеряли 850 тысяч рублей.

По-прежнему наиболее популярная схема обмана – это звонок якобы от специалиста службы безопасности банка. Но далеко не все жители республики идут на поводу мошенников.

Так, 4 мая 79-летней жительнице Сортавалы позвонил неизвестный. Он представился работником банка и пояснил, что денежные средства, которые находятся на счете банковской карты пенсионерки, пытаются похитить неизвестные. Далее мужчина еще некоторое время рассказывал, что необходимо сделать, чтобы не стать жертвой злоумышленников. Выслушав его, пожилая женщина ответила - ничего предпринимать не будет, поскольку никаких банковских карт у нее нет и не было. После этого женщина повесила трубку и позвонила в полицию.

В этот день мошенники аналогичным способом попытались обмануть еще двух пенсионерок из столицы Северного Приладожья. Одна не стала слушать звонившего и сразу же прекратила разговор, другая женщина ответила, что отправится в офис банка, где все уточнит – в этом случае разговор прекратил преступник.

Ранее мужчина взял кредит в Петрозаводске по краденому паспорту.