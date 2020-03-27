Мужчина взял кредит в Петрозаводске по краденому паспорту

Полиция Петрозаводска раскрыла мошенничество, сообщили в МВД Карелии.
По версии следствия, 30-летний гражданин, ранее уже неоднократно судимый, похитил паспорт у своего знакомого.
Злоумышленник обратился в микрофинансовую организацию Петрозаводска и предъявил чужой документ для оформления кредита на сумму 4 тысяч рублей. У работников вопросов не возникло, в результате, кредит был одобрен. Мужчина получил деньги и сразу потратил их на свои нужды.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее петрозаводчане украли у прохожего паспорт и набрали займов.
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