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Мужчина взял кредит в Петрозаводске по краденому паспорту

Новости. Криминал
13:21, 30 Марта 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Елена Пальм
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Полиция Петрозаводска раскрыла мошенничество, сообщили в МВД Карелии.

По версии следствия, 30-летний гражданин, ранее уже неоднократно судимый, похитил паспорт у своего знакомого.

Злоумышленник обратился в микрофинансовую организацию Петрозаводска и предъявил чужой документ для оформления кредита на сумму 4 тысяч рублей. У работников вопросов не возникло, в результате, кредит был одобрен. Мужчина получил деньги и сразу потратил их на свои нужды.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее петрозаводчане украли у прохожего паспорт и набрали займов.

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