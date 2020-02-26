Петрозаводчане украли у прохожего паспорт и набрали займов

В полицию обратился 36-летний житель микрорайона Древлянка, сообщили в МВД Карелии.
Мужчина рассказал, что у дома на него напали двое неизвестных и похитили имущество и документы.
Сотрудники уголовного розыска установили личности 30-летнего и 40-летнего подозреваемых. Мужчины сознались в содеянном.
Горожане нанесли прохожему несколько ударов руками и ногами. Пытались вырвать сумку, но не смогли. Тогда открыли её и похитили имущество, деньги и документы.
Три тысячи рублей злоумышленники сразу же потратили, телефон планировали продать.
Возбуждено уголовное дело.
Оперативники установили, что подозреваемые использовали похищенный паспорт для получения нескольких онлайн-займов.
Ранее бомж избил и ограбил пожилого петрозаводчанина.
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