Петрозаводчане украли у прохожего паспорт и набрали займов

В полицию обратился 36-летний житель микрорайона Древлянка, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина рассказал, что у дома на него напали двое неизвестных и похитили имущество и документы.

Сотрудники уголовного розыска установили личности 30-летнего и 40-летнего подозреваемых. Мужчины сознались в содеянном.



Горожане нанесли прохожему несколько ударов руками и ногами. Пытались вырвать сумку, но не смогли. Тогда открыли её и похитили имущество, деньги и документы.



Три тысячи рублей злоумышленники сразу же потратили, телефон планировали продать.

Возбуждено уголовное дело.

Оперативники установили, что подозреваемые использовали похищенный паспорт для получения нескольких онлайн-займов.

Ранее бомж избил и ограбил пожилого петрозаводчанина.