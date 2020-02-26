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Петрозаводчане украли у прохожего паспорт и набрали займов

Новости. Криминал
15:33, 27 Февраля 2020
фото: © ТАСС / Сергей Коньков
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В полицию обратился 36-летний житель микрорайона Древлянка, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина рассказал, что у дома на него напали двое неизвестных и похитили имущество и документы.

Сотрудники уголовного розыска установили личности 30-летнего и 40-летнего подозреваемых. Мужчины сознались в содеянном.

Горожане нанесли прохожему несколько ударов руками и ногами. Пытались вырвать сумку, но не смогли. Тогда открыли её и похитили имущество, деньги и документы.

Три тысячи рублей злоумышленники сразу же потратили, телефон планировали продать.

Возбуждено уголовное дело.

Оперативники установили, что подозреваемые использовали похищенный паспорт для получения нескольких онлайн-займов. 

Ранее бомж избил и ограбил пожилого петрозаводчанина.

 

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