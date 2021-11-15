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Пенсионер из Петрозаводска купился на телерекламу банка и остался без 880 тысяч рублей

Новости. Криминал
13:19, 22 Декабря 2021
фото: © shutterstock.com / mediavic

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Житель столицы Карелии, пытаясь купить акции банка, отдал мошенникам все сбережения.

По сообщению МВД Карелии, 69-летний петрозаводчанин обратился в полицию в минувший вторник. Он сообщил, что неизвестные обманным путём похитили его личные сбережения.

Пенсионер объяснил, что в выходные дни по телевизору увидел рекламу одного из банков, в которой предлагалось выгодно приобрести акции финансового учреждения и в короткие сроки разбогатеть. Петрозаводчанин, поверив обещаниям, позвонил по номеру телефона, указанному на экране. Ответивший на звонок молодой человек представился менеджером. Он озвучил условия приобретения ценных бумаг, уведомил о минимальных финансовых рисках, а затем, когда житель карельской столицы выразил согласие, переключил его якобы на трейдера. В течение трёх дней «торговец» общался с пенсионером по видеосвязи и выяснял данные о его банковских счетах, секретных CVV-кодах с оборотной стороны карт, а также потребовал раскрыть пароли подтверждения из СМС. Как только звонивший вызнал эту информацию, со счетов заявителя были списаны все хранившиеся там накопления — 880 тысяч рублей. Увидев уведомление о нулевом балансе, петрозаводчанин сразу же отправился в полицию.

Возбуждено уголовное дело.  В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что жительница Петрозаводска в поисках быстрого заработка отдала аферистам больше миллиона рублей.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-12-22 14:03:52
Да, неплохо они живут. Люблю разговаривать с уличными знакомыми чему-то учиться у них. И не все такие глупые как этот дедок. Бесплатный сыр только в мышеловке. Бабки даже в магазин не ходят - дочки помогают.)))
Бабка в кедах
2021-12-22 13:40:52
Хде насмешница с синдромом училки на пенсии ?
Изя
2021-12-22 13:35:14
Есть ещё деньги у населения , хорошо живёт народ . Так ведь , кир ))) :)
Гость
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