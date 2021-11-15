Пенсионер из Петрозаводска купился на телерекламу банка и остался без 880 тысяч рублей

Житель столицы Карелии, пытаясь купить акции банка, отдал мошенникам все сбережения.

По сообщению МВД Карелии, 69-летний петрозаводчанин обратился в полицию в минувший вторник. Он сообщил, что неизвестные обманным путём похитили его личные сбережения.

Пенсионер объяснил, что в выходные дни по телевизору увидел рекламу одного из банков, в которой предлагалось выгодно приобрести акции финансового учреждения и в короткие сроки разбогатеть. Петрозаводчанин, поверив обещаниям, позвонил по номеру телефона, указанному на экране. Ответивший на звонок молодой человек представился менеджером. Он озвучил условия приобретения ценных бумаг, уведомил о минимальных финансовых рисках, а затем, когда житель карельской столицы выразил согласие, переключил его якобы на трейдера. В течение трёх дней «торговец» общался с пенсионером по видеосвязи и выяснял данные о его банковских счетах, секретных CVV-кодах с оборотной стороны карт, а также потребовал раскрыть пароли подтверждения из СМС. Как только звонивший вызнал эту информацию, со счетов заявителя были списаны все хранившиеся там накопления — 880 тысяч рублей. Увидев уведомление о нулевом балансе, петрозаводчанин сразу же отправился в полицию.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что жительница Петрозаводска в поисках быстрого заработка отдала аферистам больше миллиона рублей.